暢所欲玄：容易被誤判的好運面相

在這個看臉、追求完美的時代，大家在審美方面有一定的差異性，那些被大眾視為不太美觀的面相特徵，恰恰在面相學中承載着吉祥、富貴的寓意。事實上，在傳統面相中，美醜並不總是與常人的審美標準相脗合，以下一起看看隱藏在「醜相」中的「貴相」吧！

1.肚臍四周有毛髮：

肚臍周圍的毛髮並不是甚麼醜陋的標誌，而是健康和富貴的象徵。有這種特徵的人通常精力充沛，腎氣充足，身體健康，有着旺盛的生命力和強大的氣場。

2.雙下巴：

雙下巴被認為是顏值的弱點，對於很多人來說是一個不可接受的瑕疵。在傳統面相學中，雙下巴被視為福氣和晚運好的預兆。通常有雙下巴的人，性格溫和，待人接物都能把握分寸，不會斤斤計較，到了晚年運勢更優，福壽雙全，不缺錢。

3.耳內生毛：

清代大醫家張志聰認為：「毫毛者，眉中之長毛，因血氣盛而生長，亦後天之所生也。」有人見自己的耳朵裏長出毛髮，第一反應會忍不住要拔掉，但在傳統面相學中，耳內長毛被視為一種吉相，擁有過人的智慧和出眾的財運。

玄學名師黃楚淇