獨家消息：《家族榮耀》添食第3輯 羅子溢邀老婆加盟 聯手鬥佘詩曼

由佘詩曼、林峯及羅子溢等主演的熱播劇《家族榮耀之繼承者》，收視及點擊皆成績不俗。有傳幕後班底已準備就緒，為開拍《家族》系列第3部曲《家族榮耀之復仇聯盟》做足準備。羅子溢表示想再與佘詩曼鬥戲，更指最好預埋老婆楊茜堯。

昨日有消息指《家3》或有可能於年中開鏡，且繼續赴馬來西亞取景。監製梁家樹受訪時坦言：「故事只屬初步階段，仲有好多嘢要修改嘅。」而有份參演上兩輯的羅子溢則回覆表示：「係有聽聞過會開（第3輯），但我知嘅其實唔多。（有興趣再參演？）應該話我想再同佘詩曼鬥戲，最好加埋我太太楊茜堯，鬼叫佢兩個嘅《宮心計》我冇份咩，好想加入一齊玩囉﹗」

據悉，《家3》將承襲上兩輯的核心精髓，集中豪門之間橫跨兩代的恩怨瓜葛，故事將圍繞坐擁千億資產、以房地產為支柱業務的集團女繼承人，在肩負家族興衰的同時，又要面對內部紛爭及外來挑戰，被喻為「現代版宮心計」﹗

借醉強吻王敏奕 另外，播映中的《家》劇進入白熱化，子溢骨子裏的陰險逐步呈現，既要愛情又要麵包的他，糾纏於「秘書」王敏奕及「拿督千金」梁諾妍中。為了順利完成賭場簽約，他不惜出動苦肉計，找人於擂台上打傷自己，成功奪得梁諾妍芳心，他於這場打拳戲中盡騷麒麟臂及朱古力腹肌，頓成焦點。

另一方面，情迷王敏奕的子溢，假公濟私要求對方陪自己到馬來西亞公幹，借醉闖入對方酒店房，壁咚及強吻對方。