好姊妹拍檔做司儀 何沛珈「前輩」教路 過關楓馨兩招

藝人關楓馨將會挑戰首次做直播騷，幸得前輩兼好姊妹何沛珈分享演出經驗。而《中年好聲音2》的譚輝智則預告將父子檔演出大展歌喉，提到近日有不少網民猜測他能夠開騷是因為「父幹」，對此他極力否認，表示：「我阿爸冇咁搏。」

藝人何沛珈、關楓馨及《中年好聲音2》三甲古淖文、譚輝智和顏米羔等人昨日出席無綫活動記者會。關楓馨將會挑戰首次做直播騷司儀，屆時會夥拍何沛珈、何廣沛和森美等人，作為前輩的何沛珈笑言會主動和好友關楓馨分享演出經驗，而關楓馨亦指不會給自己很大壓力，她相信大家會互相幫助，而且今次有森美坐鎮，大感安心。

講到關楓馨近日傳與欖球員撻着，她笑着否認，聲稱暫時沒有對象，不過就有追求者。問她喜歡甚麼類型的男生時，她說：「最緊要夾，心地要好。」又坦言會參考爸爸關禮傑的條件來選擇另一半，稱如果有心儀對象會先給媽媽過目。

譚輝智否認靠「父幹」 而譚輝智則預告今次會和爸爸同台演出，二人將聯同《中年》季軍羅啟豪和啟豪媽媽，4人同台大展歌喉。談到譚輝智作為一眾《中年好聲音2》參賽者中，首個舉辦個人演唱會的學員，不少網民都質疑是因為他有富爸爸做「後台」，對此譚輝智否認：「開騷係公司決定，我阿爸冇咁搏。」而在旁的古淖文和顏米羔亦幫口指相信譚輝智不需要依靠「父幹」開騷。