娛樂

陳曉轉「型」沾好運 成年度男主角

陳曉的光頭造型令網民眼前一亮，大呼新鮮。 陳曉的光頭造型令網民眼前一亮，大呼新鮮。
陳曉的光頭造型令網民眼前一亮，大呼新鮮。
台灣女星陳妍希近年鮮有亮相幕前，但老公陳曉則繼續努力接劇賺錢養家，近日他演出新劇《大生意人》，為配合角色而大犧牲剃光頭。未料他亦因這個破格造型沾上好運，前日於內地電視導演大會上奪得年度男主角獎。
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