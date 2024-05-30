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陳曉轉「型」沾好運 成年度男主角
陳曉的光頭造型令網民眼前一亮，大呼新鮮。
台灣女星陳妍希近年鮮有亮相幕前，但老公陳曉則繼續努力接劇賺錢養家，近日他演出新劇《大生意人》，為配合角色而大犧牲剃光頭。未料他亦因這個破格造型沾上好運，前日於內地電視導演大會上奪得年度男主角獎。
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