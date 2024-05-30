鍾楚曦蜜遊杜拜 男友變車伕

內地性感女神鍾楚曦早前於情人節在社交網官宣與侯雯元的戀情，一直愛得癡纏。日前兩人飛到杜拜旅行，在社交網分享靚相之餘，還被不少網民野生捕獲。其中，2人被影到現身海邊，鍾楚曦雙臂交叉，倚靠欄杆站立，侯雯元則坐在欄杆上看電話，網民笑指兩人似足大美女和拉車漢，相當幽默。