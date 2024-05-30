5月30日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月30日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鍾楚曦蜜遊杜拜 男友變車伕
內地性感女神鍾楚曦早前於情人節在社交網官宣與侯雯元的戀情，一直愛得癡纏。日前兩人飛到杜拜旅行，在社交網分享靚相之餘，還被不少網民野生捕獲。其中，2人被影到現身海邊，鍾楚曦雙臂交叉，倚靠欄杆站立，侯雯元則坐在欄杆上看電話，網民笑指兩人似足大美女和拉車漢，相當幽默。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240530-0530_00282_033/鍾楚曦蜜遊杜拜--男友變車伕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc