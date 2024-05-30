方媛豪宅當影樓 高舉美腿

天王郭富城與方媛育有兩名女兒Chantelle及Charlotte，一家四口居於港島豪宅，幸福美滿。方媛不時拍片做KOL，日前就分享多張在家中拍攝的時尚靚相，見她換上兩套短裙，先是躺在梳化上抬腿，含情脈脈地望着鏡頭放電；之後又走出花園輕倚圍欄，同時大晒白滑美腿，盡顯貴婦氣質。