白人保安涉種族歧視 Yoon A行紅地氈遭驅趕

韓國女星Yoon A於已閉幕的《第77屆康城電影節》疑遭白人女保安種族歧視，在曝光片段中見她行紅地氈時被對方伸臂驅趕，成為繼Kelly Rowland與Massiel Taveras後第3名受害人！

國際影壇盛事《第77屆康城電影節》雖然上周末已經閉幕，不過種族歧視風波持續發酵！最初引起傳媒注意的是美國女子組合Destiny's Child前成員Kelly Rowland，從影片可見一名白人女保安在紅地氈上不斷趕Kelly入會場，用手擋在她身後，阻止她繼續拍照，Kelly不忿指罵女保安：「唔好咁樣同我講嘢！你唔係我阿媽！」其後Kelly受訪時指控女保安種族歧視：「其他有啲個樣唔似我嘅女星行紅地氈時，冇畀佢鬧同趕走。」

起初網民都認為是Kelly小題大做，但不久後有另一影片曝光，見多明尼加共和國女星Massiel Taveras在紅地氈遭同一女保安粗暴對待，女保安對她施以熊抱，雙方拉扯期間，Massiel一度蹲下。而在最新影片中，韓國女子組合少女時代成員Yoon A亦遭同一女保安針對！

「臂」無可避感錯愕 獲品牌邀請出席電影節的Yoon A，當日穿上粉紅色低胸露肩連身裙出席《Horizon: An American Saga》首映禮，她行上樓梯轉身面向記者拍照時，遭女保安伸臂格擋，Yoon A望到女保安的手，表情先是有點錯愕，但還是對鏡頭微笑揮手，之後對女保安微微一笑，合作地入會場。雖然過程相對Kelly與Massiel比較「和平」，但有韓國網民替Yoon A不值，亦有人賤嘴表示：「係咪因為冇人識佢咋？」