自駕遊掛平安飾品：東南方及正西方是龍年病星及災星飛臨的位置，外遊期間最好多加提防，並先購買旅遊保險，以防萬一。不少朋友喜愛自駕遊，在車內掛上保平安物品，例如葫蘆或刻有太歲星君的汽車掛飾，有助出門大吉，事事順利。

鈴噹紀念品放病位：不少旅遊景點的紀念品特別喜歡用金色小鈴噹的設計，在風水學上，鈴噹、風鈴、上發條的音樂盒等物品，五行屬金，有化解病氣的作用，拿回家時不妨放在龍年病星飛臨的東南及正西方。如住所的大門及睡房門剛好在這兩個位置，在門把上掛上鈴噹，開關門時發出的聲響有化解病氣的作用，有利健康運。不過，如非用作克制病星，鈴噹或風鈴類等紀念品不應隨便掛在住所內，放在裝飾櫃內最為穩妥。