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草蜢披新戰衣開騷
組合草蜢近日在澳門開騷，舞台服裝均是全新添置，蔡一傑表示他們事前夾好了銀、紅兩種顏色，之後便各自搜羅戰衣，想不到效果出乎意料地好。歌單方面，他們在台上首次獻唱全新作品《Framily》，炒熱現場氣氛。
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