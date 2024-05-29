娛樂

草蜢披新戰衣開騷
組合草蜢近日在澳門開騷，舞台服裝均是全新添置，蔡一傑表示他們事前夾好了銀、紅兩種顏色，之後便各自搜羅戰衣，想不到效果出乎意料地好。歌單方面，他們在台上首次獻唱全新作品《Framily》，炒熱現場氣氛。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc