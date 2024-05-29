梁芷珮「世界邊緣」觀景

藝人梁芷珮（Christy）為無綫旅遊節目《沙特阿拉伯潮什麼》任主持，新一集走訪沙特阿拉伯首都利雅得。她的老公Kenneth在市集穿上傳統服裝，秒變「油王」，獲不少當地人主動打招呼兼集郵。2人之後乘車抵達新興景點，在峭壁頂端俯瞰一望無際的黃土大地，Christy不斷高呼：「靚到感動呀！」