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梁芷珮「世界邊緣」觀景
藝人梁芷珮（Christy）為無綫旅遊節目《沙特阿拉伯潮什麼》任主持，新一集走訪沙特阿拉伯首都利雅得。她的老公Kenneth在市集穿上傳統服裝，秒變「油王」，獲不少當地人主動打招呼兼集郵。2人之後乘車抵達新興景點，在峭壁頂端俯瞰一望無際的黃土大地，Christy不斷高呼：「靚到感動呀！」
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