娛樂

李龍基着情侶裝旁聽
歌手李龍基的未婚妻王青霞涉逾期居留、持有兩間大學的虛假文書及違反逗留期間接受工作等7宗罪行，案件昨日在沙田裁判法院續審，李龍基現身旁聽，還與未婚妻夾好身穿粉、白色搭配的情侶裝。辯方律師表示雙方有認罪協商，獲法官批准於6月19日再審，王青霞繼續還押。
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