囝囝名氣更勝一籌 袁偉豪禁張寶兒學御夫術

藝人袁偉豪（Ben）與太太張寶兒去年底榮升父母，育有兒子「袁咕碌」。兩人昨日出席無綫育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》記者會，同場還有出演節目的孖女小朋友，問到孖女如此可愛，會否想追多個女兒？Ben坦言：「望就好可愛，但湊就要諗吓，加上太太剛剛復原，開始洽談工作，佢都想工作先。」寶兒就表示想先照顧好「袁咕碌」，待囝囝長大一點後，再徵詢他的意見。

談及吳若希亦有份出演節目，問對方可有向寶兒傳授幾招御夫術？Ben即代答：「唔使，寶兒會自動過濾。（係咪好驚太太學咗吳若希嘅絕技？）我就係知佢唔係咁嘅人，所以當初先同佢拍拖。唔知佢哋前世邊個欠邊個，呢個係佢（吳若希）同佢老公今世嘅相處模式。」

支持接Job賺學費 另外，提到日前Ben於拍攝現場抱着「袁咕碌」拍照，他否認囝囝有份客串劇集。問到會否介意小朋友接幕前工作？他說：「絕對歡迎，可以搵佢做嘢，當係佢嘅助學基金。」又笑指囝囝比夫婦兩人更出名：「個個街坊都知佢叫『袁咕碌』，我哋係『袁咕碌父母』，佢先係主角！」