壓軸登場 先聲奪人 李幸倪校園騷被圍 寸步難行

Gin Lee唱得十分投入！

歌手李幸倪（Gin Lee）日前壓軸現身校園音樂會，表演期間更走落台與觀眾互動，搞到全場High爆，最終更被重重包圍，久久也未能重返台上。而Gin Lee分享自身經歷時，揚言父母從未向她施壓，大感幸運。

一眾英皇歌手李幸倪、泳兒（Vincy）、鄧小巧、許靖韻（Angela）、黃明德（Dark）、洪助昇（Aiden）及新人曾傲棐（Arvin）日前舉行校園騷，當晚除了唱歌、跟台下學生大玩遊戲，又分享面對逆境時如何處理，藉以鼓勵一眾年輕人，同公司的張敬軒雖然未能出席，但亦拍片為學生打氣。

壓軸登場的Gin Lee人氣強勁，未出場時觀眾已嗌到拆天，她演唱新歌《告別煤氣燈》及《企好》時，走到台下跟觀眾自拍及畀心心，此舉令台下陷入瘋狂。演繹完最後的歌曲後，她因為被觀眾包圍搞到寸步難行，久久未能返回台上，場面搞笑。席間有同學問到生於音樂世家的她，會否因為父母對她的期望而感壓力？她自言比較幸運，父母從來沒有給她壓力，只求她一件事情：「就係我揀定一樣嘢就要全心去做。」

泳兒面對負評「揸住宗旨」 同場的Vincy則演唱新歌《撞到正》，有同學提問如何面對別人對自己的負評，她認為最重要是「揸住宗旨」:「所有好同唔好嘅Comment我都會睇，因為想自己進步，同埋亦都係氣度嘅問題，要慢慢去磨練，咁你就會識得去過濾啲唔應該要聽、或者邊啲係可以令自己進步。」有學生則請教小巧如何克服唱歌比賽失準的情況，小巧表示就算舞台經驗十足的歌手，在台上緊張也是十分合理，在台上面着對無數的目光，絕對需要勇氣，不過也可以透過身體練習而得到幫助。

Gin Lee大受歡迎，被觀眾包圍。 泳兒不經意騷出小蠻腰。