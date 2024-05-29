獨家訪問：李施嬅上海舞台劇開鑼 「胡說八道會」空降撐場

李施嬅參演的內地舞台劇日前首演，她之前落力排練，終於大派用場，演出感動觀眾，而一眾「胡說八道會」好姊妹更專程飛到上海撐場，又錫又攬超窩心。

藝人李施嬅參演的內地舞台劇《向延安》正式在上海公演，之前她積極備戰，由於今次首度挑戰全普通話上陣，故她事前直言壓力很大。首場演出已獲「胡說八道會」好姊妹姚子羚、胡杏兒、胡定欣、黃智雯、胡蓓蔚及趙希洛等親身到上海捧場支持，為施嬅打了強心針，倍感溫暖。開演前，定欣及子羚等在施嬅的造型紙板前搞鬼一番，又咀又攬，表現興奮。

姚子羚順道拍旅遊節目 施嬅接受本報獨家訪問時指首場是媒體場，感覺不錯，自覺仍有進步空間，會繼續努力。現時在上海與內地女星孫儷拍劇的胡杏兒，收工後亦趕到現場欣賞，她受訪時說：「嗰晚做完嘢就趕去，當然施嬅做得好好，因為佢之前一直擔心要用普通話上場，但佢都好努力。呢部係一個年代舞台劇，好感人嘅，好Proud of佢！」她又指平日「胡說八道會」要約食飯都很困難，但今次難得齊集上海，結伴飯敍，相當難得。

至於子羚受訪時說：「我哋全部都係專登飛去支持施嬅㗎！佢好叻呀！要用普通話演出一啲都唔容易。（留低玩多幾日？）之後我會同胡蓓蔚繼續留喺上海拍攝旅遊節目。」