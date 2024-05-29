中娛星動：谷戲變爆料？ 章子怡疑影射前夫操控心理

內地影后章子怡與歌手汪峰離婚後，專心發展事業，雖然前夫已公布新戀情，但子怡就似乎仍活在婚姻陰霾中！她在法國接受訪問時更拋下一句「精神操控者比家暴更恐怖」，疑影射汪峰！

章子怡近日隨電影《醬園弄》團隊到法國康城亮相首映禮及多個國際活動，「國際章」吸引大批外媒關注，一言一行都成全場焦點。近日有團隊的採訪片段流出，談及片中被家暴的情節，其中一句說話引起網民揣測，指她疑似影射前夫汪峰。

導演開玩笑打圓場 子怡在記者會上回憶片中被「老公」王傳君家暴的戲份，坦言現實生活中沒有辦法體驗到，但隨後她一臉正經地脫口而出：「但有時候PUA（精神操控者）比家暴更恐怖……」導演陳可辛打斷她，表示：「有時候女的也家暴男的。」現場哄堂大笑，子怡亦識做地講笑：「對，有點跑題了！」

她隨口的一句卻似有感而發，網民有無限揣測，指她疑似暗嘲汪峰是「PUA高手」。不過亦有理性網民分析，子怡身為國際級影后，見慣大場面，不會輕易被操控心理，認為她的真實婚姻狀況如何，如人飲水冷暖自知，外界不必有過多猜測。