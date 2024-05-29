李嫣成人禮 王菲送抱吻賀

天后王菲與前夫李亞鵬所生的女兒李嫣前日18歲生日，有網民在社交網晒出兩母女抱在一起的溫馨合照，相中愈大愈靚的李嫣化上精緻妝容，披着一頭黑色秀髮，打扮成熟。不少網友民表示第一眼未能認出她，果然女大十八變！而王菲從後抱住女兒，並親吻其額頭，一臉冧爆，場面十分溫馨。