娛樂

陳家樂宣布迎龍女

陳家樂仔細傾聽連詩雅肚中的BB動靜，畫面有愛。 陳家樂仔細傾聽連詩雅肚中的BB動靜，畫面有愛。
陳家樂仔細傾聽連詩雅肚中的BB動靜，畫面有愛。
型男陳家樂去年迎娶連詩雅，今年2月更宣布有喜，預計7月迎來愛情結晶品！家樂上周出席活動時表示會公開BB性別，昨日就在社交網透露老婆佗小龍女：「31 weeks！好期待與Baby Camila見面#inaround2months#bb已經三磅半啦#期待又緊張#itsaGIRL」
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