型男陳家樂去年迎娶連詩雅，今年2月更宣布有喜，預計7月迎來愛情結晶品！家樂上周出席活動時表示會公開BB性別，昨日就在社交網透露老婆佗小龍女：「31 weeks！好期待與Baby Camila見面#inaround2months#bb已經三磅半啦#期待又緊張#itsaGIRL」