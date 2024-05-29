張學友帶隊出海巡邏 謝霆鋒當一日船長 做功課考牌

運動細胞發達的影帝謝霆鋒對水上運動情有獨鍾，已考獲初級救生員牌照的他一直想考船牌，但因工作繁忙未能如願。幸好他能在新作中一嘗船長滋味，更指有了今次拍攝經驗，對將來考船牌更添信心！

由謝霆鋒、張學友掛帥的英皇電影《海關戰線》將於7月登場，為求百分百真實，劇組專程前往海關基地取景拍攝，其中一場重頭戲，學友率領一眾下屬霆鋒、衛詩雅、關智斌（Kenny）等上船拍攝，埋位前還特別向專業人士請教相關注意事項，包括開船的手勢及專業名詞等，期望達到最完美效果。

衛詩雅買薯片「加餸」 當天戲份講述霆鋒及學友等人準備出海巡邏，開船前大家做好準備，做掌舵人的霆鋒努力熟習面前的操控桿，事後認真表示：「這天拍攝感覺很莊重，登船時有一種責任感，跟平時搭景拍戲的感受完全不同。其實我本身很喜歡水上運動，水性更強，也成功考取初級救生員牌，一直想考船牌，可惜沒有時間，所以今次藉拍戲對船上操作及規條加深了解，日後若真的考船牌亦會有所幫助。」

至於衛詩雅及Kenny等在該場戲較為輕鬆，衛詩雅笑說：「剛才跟學友哥對戲，他問我今晚食甚麼餸？是日晚餐由我負責，我依照劇本回應他說番茄炒蛋。大家有說有笑就像一家人，我們這班演員感情很好，我私下還買了薯片『加餸』。」雖然她已考獲船牌，但直言這是首次登上海關船駕駛倉，有肩負重任的感覺。Kenny得知她有船牌後大表羨慕，亦有趁機向專業人員追問過往的巡邏經歷，非常進取好學。