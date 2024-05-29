「音波功」推動減肥 陳瀅年底前雪卵
藝人陳瀅因接拍無綫熱播劇《家族榮耀之繼承者》，與拍檔佘詩曼（阿佘）、王敏奕及陳靜等結成好友。在馬來西亞取景兩個月，令其人生觀及處事方式逐漸有新方向，返港後獲身邊人力讚變得成熟，尤其阿佘對她施展的「溫柔音波功」十分奏效！
陳瀅笑說：「以前幾位經理人叫我減肥，我就係唔聽，阿佘會好細聲咁問我：『你真係要食咁多？食一半得唔得？』唔知點解我就好受，真係受軟唔受硬。」談到好友王灝兒（JW）早前雪卵，單身多年的她大方透露有意效法：「我都35歲喇！係有咁嘅計劃，應該年底前可以，等我忙埋手頭上嘅工作先。」
談到在《家》劇扮演任職律師的富家千金，卻不獲父母重視，陳瀅難免感懷身世：「角色同我好似，細個屋企人好重視家姐嘅成績，媽咪又明顯錫仔（細佬）多啲。最唔開心係家姐揸歐洲車，而我揸日本車，車價應該少個零，後來家姐撞咗車，佢攞我架車用，冇人諗過買番架車畀我囉！」也許「父母緣」比較薄，但她沒有埋怨：「我相信有啲嘢係『命』嚟，冇得強求。父母生我出嚟，冇話一定要花時間喺我身上，每個人都有選擇同自己嘅生活。」
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