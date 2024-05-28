厲旭小登科 SJ合體到賀

韓國男團Super Junior（SJ）成員厲旭前日與女團TAHITI出身的女星Ari在首爾一間酒店舉行婚禮，成為隊中第2位人夫。除了仍有參加組合活動的成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、崔始源及圭賢外，婚後一直沒有參與組合活動的晟敏、已退隊的強仁、金起範與已離隊的內地成員韓庚、中國分隊Super Junior-M成員Henry與周覓亦有到賀，是組合相隔多年再次合體示人。

利特替強仁說好話惹非議 成員大跳經典歌曲《Sorry Sorry》的舞步，炒熱現場氣氛。其中強仁曾因打人及醉駕而多次停工反省，於2019年正式退團，隊長利特介紹強仁時說：「請大家原諒強仁，他的活動年期是5年，反省時間是15年，今次是幸福的好日子，希望也能讓強仁可以賺錢生活。」他的發言引起部分網民不滿，指他不應在婚禮上說這種話，而強仁昨日正式宣布加入付費聊天程式，與粉絲透過程式互動，似乎是為復出鋪路。

另外，厲旭的偶像、元祖女團S.E.S成員Bada在婚禮上獻唱祝賀歌曲，令他十分感動。