念念不忘6年前驚喜 IU寵港迷 廣東歌示愛

韓國樂壇天后IU一連兩晚的香港個唱前晚圓滿落幕，時隔6年再訪港的IU說：「好掛住大家」、「大家好叻」及「我愛你哋」等廣東話冧港迷，又唱出歌手林家謙的廣東歌，誠意十足！

IU剛於本月25及26日一連兩晚假亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是她繼2018年後，相隔近6年再在港開騷，她接連獻唱逾3小時，全晚氣氛持續高漲。前晚的演出在傍晚6時開始，IU以新歌《Holssi》揭開序幕，之後送上《BBIBBI》、《Celebrity》、《Blueming》及《Through the Night》等人氣作品。

一向寵粉的IU特別練廣東話跟港迷互動，用廣東話說：「好耐冇嚟香港，好開心，好掛住大家！」當聽到全場粉絲跟住唱，又用廣東話讚「大家好叻」，她更特別準備獻唱廣東歌，演繹林家謙的《一人之境》，她表示練習時發現唱外語歌真的不容易：「雖然我有努力練習，但真的好難！」

歌迷即場點唱 是次演出在觀眾的熱情呼喊下，IU進行了兩次Encore環節，又接受現場粉絲點唱，唱出《Drama》、《This Right Now》、《Palette》及《Dear Name》等歌曲，唱到《Dear Name》時，她表示最難忘是6年前在港騷上演唱該曲時全場粉絲為她準備的驚喜：「每次唱這首歌都會想起香港，直到現在沒有驚喜能超越那一次。」最後她以《Every End of the Day》一曲為演唱會劃上完美句號，並承諾很快會再來港跟大家見面，續用廣東話說：「你哋要身體健康，我愛你哋！」