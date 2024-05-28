暢所欲玄：火主禮

火主禮，依字典解釋，禮字表示敬意，表示舉行隆重儀式如婚禮和喪禮等，或禮數如送禮、禮物等。但以火為禮是何因由，我想可能是人類未懂生火之前，茹毛飲血，和其他動物一樣是生食的，但從意外中之火災，得知經火燒烤之後，食物更滋味，由此而開啟了火之文化，從而利用火燒製陶瓷、煉造各種兵器用品。火由木生，故此，以木火為文明之象。

有了文化文明之後，統治者便制定了禮儀、禮法。火可以給人照亮光明，火也可以燃燒一切化成焦土，故屬火的人可以文質彬彬、舉止有禮，為謙謙君子，一旦發怒，也可不顧一切後果而消滅對方。火若無助燃之物，便沒有可能一路燃燒下去，所以，屬火的人，其運氣也如火一般，來時比較快速，去時也一樣快速。

以五行而言，純一種類型的比較少，大多數是混合一種或兩種以上。當然，不論是剋或洩之，少許是無妨，太剋太洩便不利了；若是生旺的，自然多多益善。好像屬火的人，帶金型的，以我剋者為財，當然為喜了；帶木的，木生火亦佳，帶土便洩了，帶水便剋了。

玄學家伍立群