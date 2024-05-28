汪小菲晒結婚證 巨型鑽戒搶Fo

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲，昨日晒出與網紅女友Mandy的領證照片，除此之外，Mandy手上還有超大型鑽戒，相當吸睛。汪小菲晒出結婚證後，其社交平台即開直播賣貨，主播大播幸福情歌，借婚事促銷。另外，有傳汪小菲在登記結婚前，已於上周前往台灣的法院和大S洽談和解事宜。