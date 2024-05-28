娛樂

張雪瑩每日一餐病到瘦
藝人張雪瑩近日孖好友在澳門進行下水禮，大晒好身材。談到身形比以前消瘦不少，她解釋：「早兩星期唔舒服冇胃口，每日食一餐，大家都要注意身體健康。」另外，張雪瑩還應邀到深圳為品牌行騷，她稱自己有節食和勤做運動，希望不會被其他專業模特兒比下去。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc