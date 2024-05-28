張雪瑩每日一餐病到瘦

藝人張雪瑩近日孖好友在澳門進行下水禮，大晒好身材。談到身形比以前消瘦不少，她解釋：「早兩星期唔舒服冇胃口，每日食一餐，大家都要注意身體健康。」另外，張雪瑩還應邀到深圳為品牌行騷，她稱自己有節食和勤做運動，希望不會被其他專業模特兒比下去。