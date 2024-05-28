申請「解禁」賀出道 VIVA望見芝士蛋糕 開心標淚

4位成員於60位參選者中脫穎而出，她們自知並非條件最好，尚有進步空間，但感謝公司栽培。而因為體重受到嚴格控制，成員們都積極減磅，其中Carina自爆每次和經理人相見時，都要「上磅」檢查體重。不過為慶祝正式出道，4女成功向公司申請「解禁」一日，可食芝士蛋糕，Ada及Carina自爆見到蛋糕時開心到流淚。

拍拖不受阻

談及成為女團後的變化，VALC透露因天生額高，要改剪齊陰，Macy則笑言現在連染髮也要報備。至於Carina就指被公司嫌棄腰、腿粗，努力運動後，體脂由27減到21，信心大增。Ada就自爆首次和經理人見面時，被其氣場嚇窒。問到拍拖要否報備？Ada笑謂：「若公司問都會講，不過聽到公司話唔反對藝人拍拖，只要唔影響工作就得。」同場的經理人透露已經擬定力捧VIVA的一系列計劃，叮嚀4位成員要加倍努力，應以師姐容祖兒為典範，即使她貴為樂壇天后，仍堅持拜師學唱歌。