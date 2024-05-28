互不監場 過咗就冇事 唔介意翠如拍咀戲 蕭正楠篩選「小三」

藝人蕭正楠與傅嘉莉在新劇的咀嘴戲近日出街，蕭正楠指老婆黃翠如不會監場，也沒有呷醋；而他不介意老婆拍咀戲，但對象最好不是洪永城，笑說：「最好咀個好啲嘅！」

蕭正楠（阿蕭）、冼靖峰、羅毓儀、尹詩沛、莊思敏與莊思明等，昨日為無綫劇集《神耆小子》結局篇進行花車巡遊宣傳，劇中阿蕭與傅嘉莉舊情復熾，咀嘴戲近日播出，阿蕭指拍攝過程順利，問到老婆黃翠如可有監場？他笑說：「唔會，大家都唔使，到時叫佢唔好睇，過咗就冇事，或如果佢想睇，唔會呷醋嘅。」談到老友洪永城的太太梁諾妍在另一劇集有激吻戲，他又會否介意老婆拍咀戲？他笑說：「OK嘅，睇吓同邊個啦！同洪永城就唔好喇！最好咀個好啲嘅。」

而冼靖峰與羅毓儀繼錫面戲後，亦有咀嘴戲出街，羅毓儀更奪去冼靖峰的螢幕初吻，兩人坦言拍攝時緊張又尷尬，問冼靖峰可擔心Fans呷醋？他說：「唔會，相信Fans會理解係為作品而做。」羅毓儀也不擔心，笑指Fans「冇眼睇」。

冼靖峰為羅毓儀跪低 兩人身高有一段差距，羅毓儀笑言拍咀戲時沒有身高障礙，還被網民封「最萌身高差CP」，冼靖峰即笑說：「我拍嗰陣跪低咗。」劇集踏入尾聲，他坦言感不捨得，希望將來有更多拍劇機會，不斷進步，並透露正籌備多首新歌。