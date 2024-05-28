「追夢」一周年催淚 楊千嬅嚴防黃牛 認樣唔認票

歌手楊千嬅近日在內地開騷，由於採用人臉識別及實名制，有觀眾即使出動結婚證書「驗明正身」也被拒門外！有歌迷呻老遠來到，卻換來「核心外圍」睇騷感失望。而千嬅指巡演剛好一周年，哽咽感謝歌迷支持，讓她展開新一章音樂人生。

楊千嬅日前在泉州可容納25,000人的體育場舉行巡唱，由於大批歌迷於同一時間湧至，導致交通嚴重堵塞，而門票採實名制及人臉識別，令不少買了黃牛或透過朋友、老公買票的觀眾，即使費盡唇舌兼出動結婚證書也未能進場，其後驚動執法人員，仍一律不被放行，只能在「核心外圍」聽歌，有歌迷在網上訴苦，稱為了演唱會千里迢迢買來車票及付出住宿費，沒料最終只能換來失望。

而千嬅未受影響，繼續落力演出，她表示巡唱至今剛好一年，沒想到走到現在還可以做巡迴演出：「真的是義無反顧的追夢過程，但是覺得非常好，真是一個很大的意義。記得一年前5月開始巡演，首場在廣州，當時準備得好好，因為幾年來一直訓練自己的聲樂，覺得狀態特別好，誰知道開演之前一個禮拜，我得到新冠，意志力突然下沉，不知應該怎麼辦。」

陳奕迅歌迷免費遊 樂觀的她安慰自己是上天的考驗，沉澱幾日後康復過來，展開新一章音樂人生：「很感謝觀眾在網上的支持、鼓勵，感謝大家喜歡廣東歌，你們在我的人生裏面很重要，是一輩子的。」說罷開始哽咽。她表示生仔後比以前更感性，認為忠於自己最重要，喜歡笑、喜歡哭也不是問題。而開騷前，她抽空四出遊覽，參觀非物質文化遺產館，又到咖啡店打卡，吸引不少Fans集郵。

同於內地舉行巡唱的老友陳奕迅，日前因聲帶不適押後杭州站演出，杭州市文化廣電旅遊局表示，會為專程到當地睇騷的外地歌迷，提供免費遊覽16個景點，一年內有效。