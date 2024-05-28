中娛星動：積欠管理費 撕毀公告 郭書瑤成超級惡鄰 知衰道歉

郭書瑤向來走可愛性感路線，但最近卻被爆是「超級惡霸鄰居」，不僅被指欠繳管理費長達一年，還直接撕毀管委會公告！女神真實一面曝光，即跪低道歉。

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）早前參加內地選秀節目《浪姐5》遭淘汰，但其表現卻獲得網友好評。瑤瑤作為甜美女神，卻被踢爆是「超級惡鄰居」。據知，瑤瑤9年前曾斥資約474萬港元，買下台北市信義路某頂樓豪宅。而鄰居都將其視為頭痛人物，有指她每月應繳管理費約1,000港元，但自去年5月便一路積欠，管委會向法院申請強制執行，卻遭其拒收，公文轉到轄區派出所，執法人員通知她領取，亦沒有下文。管委會無奈於本月在電梯口張貼公告，點名瑤瑤積欠一年萬多港元的管理費，要求7日內繳交，否則將再次申請強制執行，這才讓她付清欠款。

自言會改過自新 還有住戶指瑤瑤習慣將不要的紙箱堆放在家門前，破壞走廊整潔之餘，還觸犯相關消防條例，又稱她熱愛網絡購物，包裹佔據社區大廳長達半年都不領取。事後管委會貼出公告，要求瑤瑤清空大廳包裹，但閉路電視卻拍下她擺臭臉將公告抽出撕毀。管委會認為其行為構成刑法毀損罪，目前已給予口頭警告，不排除依法究辦。

對此，瑤瑤在社交網表示：「因為工作忙碌，常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深刻檢討，用最快速度處理完畢。」還道歉說：「日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」