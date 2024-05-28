鄧麗欣做評判認偏心 姜濤Stanley爭女 顏值面臨考驗

男團MIRROR人氣王姜濤將夥拍「肌肉擔當」Stanley翻拍韓劇，兩男追一女。韓國原版的男主角黃旼炫出名顏值高，Stanley斗膽叫姜濤「要靚仔啲」，姜濤自言有持續做運動Keep Fit，不過似有翻脹迹象。

ViuTV昨日舉行節目巡禮，出席藝人包括姜濤及隊友Stanley，還有鄧麗欣（Stephy）、陳俞希、孫慧雪、黃心美及陳嘉寶等，姜濤的粉絲「姜糖」企滿商場三層，並不停大叫為偶像造勢。

姜濤及Stanley出場介紹翻拍韓劇《無用的謊言》時，表示有狂煲由韓國型男黃旼炫及徐志焄主演的原版，Stanley說：「我即刻同佢（姜濤）講，佢要超級靚仔先得，因為個男主角太靚仔！」問到臉圓圓的姜濤可會刻意操Fit？他表示演唱會至今一直努力做運動，Stanley亦指他日日跑步，姜濤卻笑說：「我去打吓卡咋！」

跟指示一親芳澤 談到劇中齊齊追求女主角葛綽瑤（Yoyo），演內斂作曲家的姜濤更與她有不少咀戲，問到可擔心親熱戲太多會尷尬？他說：「拍得戲就唔會去理戲份多或少，主要做好導演畀我哋指示就得。（同Yoyo多次合作，係咪有晒默契？）一定有，但仲未拍，希望唔會尷尬。」至於Stanley指原版角色沒有騷肌戲份，並指「騷Quali」的機會應留給男主角。說到劇集跟謊言有關，姜濤直言人一定會講大話，有時是善意的謊言，又說：「講大話都好攰。」

至於Stephy將為真人騷節目《HONG KONG'S GOT TALENT》擔任評判，她自認眼淺，擔心被參賽者牽動情緒：「參賽者有好多唔同故事，佢哋為上台而努力好耐。自己經歷過女團，明白為演出而緊張嗰種心情。（有咩評分準則？）會偏心小朋友同寵物。」對於其「陳年劇」《末代廚娘》終於出土，她說：「係5年前嘅作品，自己都唔記得晒，覺得幾得意，好似睇新劇咁。」

而王賢誌之前和無綫合作同志真人騷《仔仔一堂》，現時則與ViuTV合作推出同類型的《Boyscation Too》，他說：「我係自由身，同無綫J2台合作愉快，佢哋將我個夢變成真。」