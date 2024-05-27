艾莉開中門「凸」圍 Karla創跨性別演員先河 《康城》破天荒誕四影后

影壇盛事《第77屆康城電影節》香港時間昨日凌晨閉幕，西班牙歌舞片《Emilia Perez》包括Selena Gomez在內的4位女星齊齊封后，更誕生史上首個跨性別影后！而紅地氈上，艾莉芬寧（Elle Fanning）與Joey King大賣性感搶鏡！

頒獎禮紅地氈上，艾莉中門大開，Joey則谷到盡，同樣「胸」猛！影后殊榮最終由《Emilia Perez》4位女星Karla Sofía Gascón、Selena Gomez、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）與Adriana Paz平分，擊敗《風流一代》女星趙濤與《The Substance》女星狄美摩亞（Demi Moore）兩大熱門。Karla做代表上台，成為史上首個跨性別康城影后，先以日語多謝頒獎的上屆康城影帝役所廣司，再以西班牙語致詞，激動爆喊，而該片同時獲得評審團獎。至於Jesse Plemons憑《Kinds of Kindness》成為影帝，他因已飛返美國而缺席頒獎禮。

佐治魯卡斯奪終身成就獎 執導《星球大戰》（Star Wars）的佐治魯卡斯（George Lucas）獲頒終身成就榮譽金棕櫚獎，大會讓其導演好友哥普拉（Francis Ford Coppola）擔任神秘頒獎嘉賓，製造驚喜。魯卡斯亦負責頒發頒獎禮最高榮譽金棕櫚獎，由美國導演Sean Baker憑《Anora》奪得，他領獎時跪拜魯卡斯，場面搞笑。

今屆亦新增特別獎給《The Seed of the Sacred Fig》伊朗導演Mohammad Rasoulof，他遭指控「危害國家安全」被判8年監禁，早前流亡到歐洲的他現身時，獲全場起立拍掌致敬。印度片《All We Imagine as Light》獲評審團大獎，葡萄牙導演Miguel Gomes則憑《Grand Tour》獲最佳導演。