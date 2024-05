艾莉開中門「凸」圍 Karla創跨性別演員先河 《康城》破天荒誕四影后

今屆亦新增特別獎給《The Seed of the Sacred Fig》伊朗導演Mohammad Rasoulof,他遭指控「危害國家安全」被判8年監禁,早前流亡到歐洲的他現身時,獲全場起立拍掌致敬。印度片《All We Imagine as Light》獲評審團大獎,葡萄牙導演Miguel Gomes則憑《Grand Tour》獲最佳導演。