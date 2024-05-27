暢所欲玄：你的人生怎樣才無往不利

坊間各門各派，各施各法。我們懂得去計算，也要因應自己的命運去安排要走的路線，因此我不停講，先知自己的命，才認同自己的命，按照人生路線去安排。我們經常講所謂「趨吉避凶」，就是知道自己一生所走的軌迹去為自己定下攻守。有些事件是可作參考，一個人開始炫耀自己，往往就是災禍的開始，無論身處順境或逆境，內心都要像靜水般深沉，才能守得住自己的福氣。

知足不辱，知止不殆，意思是懂得知足的人，不會遭受屈辱，懂得適可而止的人，才能走得更長遠。積陰德可以改運嗎？我答你，可以！憑甚麼證明嗎？可以由所謂「相由心生」這句話說起。最近科學家發表了一個論述，每個人的心在保持歡樂正能量時會分泌出一些物質，有助治好身體八成疾病，是嗎？我從小有一個觀察，某些人常被人稱為智商低，但細心留意會發覺這些人活得開心，身體長得肥肥白白，就是因為他們的內心沒有負面思想，簡單地做人。大千世界，我們每天與很多人打交道，少不免會產生好多不同的煩惱，很自然你內心會製造出負能量，蓋過了好的物質。