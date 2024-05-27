黃筠兒患腦膜炎 執番條命

歌手黃筠兒早前經歷大病，兩個月內接受兩次微創手術及抽脊髓，走過鬼門關。她透露2月底突然感覺頭痛、頭暈及嘔吐，急往醫院求醫，抽脊髓後證實患腦膜炎，之後再照腦掃描發現鼻竇後有個水囊，要接受全身麻醉的微創手術，幸好手術成功，毋須做開腦手術，讓她大為感恩。