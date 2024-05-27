獨家專訪：失言風波纏繞不休 冼靖峰長期單身 啜功冇生疏

男團LOONG 9唱將「妙音龍子」冼靖峰（Archie），在無綫熱播劇《神耆小子》表現亮眼。參加選秀節目《聲夢傳奇》入行後，今次已是他第3次拍劇，但他坦言開工兩周不算太順暢，走位都會手腳不協調，後來不再理會上鏡角度及髮型好不好看，把所有包袱放低。

羅毓儀讚舒服 劇中有場戲是Archie被「老竇」蕭正楠扯爛背心赤膊上陣，雖然是臨時加戲，但2人表情到位，全場爆笑。不過，Archie嫌自己沒有肌肉，明白做藝人要時刻保持最佳狀態的重要性。提到他與羅毓儀（Yuki）有感情線，而且有咀嘴場口，他說：「開工幾日就要錫，我當Yuki係前輩，佢啲戲我都有睇，作為男仔要令件事（錫戲）舒服，好彩佢話舒服。（係你嘅螢幕初吻？）好尷尬，第一次，而且好耐冇拍拖，真係有少少面紅。」

對於曾經因為直播失言惹起軒然大波，事業陷入低潮，Archie坦言此事後會時刻提醒自己：「因為呢件事係跟住你，要去面對先至有機會進步，要克服更多挑戰，前面嘅路好長，千祈唔好畀自己白交學費。」他透露經歷低潮時靠跟朋友傾訴、做運動和吃東西尋找情緒出口，亦是因為走過低谷才懂得珍惜機會。雖然LOONG 9的香港粉絲見面會舉辦無期，但他強調對唱歌仍抱有熱誠：「有騷就唱爆佢，劇就演好佢！」他與丁子朗同樣參加《亞洲超星團》，2人情同兄弟，他表示從未視對方為競爭對手，更指戥對方成功感高興。