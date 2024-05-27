為開騷操弗 重返巔峰 鍾嘉欣短訊打氣 讚伍允龍演得好

女星鍾嘉欣近日為將於8月舉行的演唱會積極瘦身，盡晒纖腰及腹肌線條，獲讚身形弗爆，完全不像已為人母。身在香港的她亦抽空入場支持舊愛伍允龍新作，大讚對方演技出色！

鍾嘉欣近日宣布將於8月在廣州舉行入行20周年演唱會，對身形相當有要求的她隨即投入工作Mode，火速到健身房「開工」，並於社交網分享照片。穿上運動Bra Top的她露出纖腰，先後鍛煉手臂、臀部及腿部線條，即使沒有教練在旁，她的姿勢仍然有板有眼，看來平日必定勤於練習。完成一系列操練後，嘉欣在全身鏡前打卡，似乎很滿意成果。網民亦紛紛留言大讚她狀態超好，又表示不相信她是3個小朋友的母親。而日前嘉欣到廣州為演唱會造勢，大談今次開騷感受，期間四周打卡，又穿上粵劇服飾學習做手，一嘗做粵劇花旦的滋味。

雙方不時聯絡 而其舊愛伍允龍昨日聯同資深藝人楊盼盼出席講座，伍允龍透露會分享練功夫及做武指的經驗，問到是否有很多辛酸史？他說：「都有故事分享嘅，希望講嘅嘢大家覺得有趣啦。（深刻嘢？）做武指好開心，因為自己鍾意設計畫面，拍戲有好多崗位，做策劃、設計有另一種滿足，做演員係做緊畫家支筆，做指導就好似做畫家咁。」

談到他有份演出的電影《九龍城寨之圍城》票房突破7,700萬，伍允龍坦言十分驚喜：「去咗好多場謝票，最開心見到全院滿座，連最前嗰啲位都滿埋。」提到鍾嘉欣也有回港入場支持，他大方指雙方仍是好朋友，不時會以短訊聯絡，問到對方對他的演出有何評價？他笑指：「話做得好囉，哈哈！」