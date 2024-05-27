直播報喜向大S示威 汪小菲再婚 今娶台灣網紅

台灣女星徐熙媛（大S）的前夫汪小菲早前宣布向台灣網紅女友馬曉梅（Mandy）求婚成功，一直未有透露婚期的他，前日直播時忽然公布婚訊，兩人會於今日領證。

汪小菲之前向Mandy求婚，並在朋友圈晒出女友手戴婚戒照片，即將再做「台灣女婿」。他前晚在社交平台開直播時自爆：「從下禮拜開始，我也是已婚了。」閃盲網民之餘，順道向大S示威。見他直播時滿面笑容，似乎已經走出跟大S互罵的陰霾，重投婚姻懷抱。

汪小菲無預警向主持人報告好消息：「確切說從下禮拜一開始，禮拜一我們就到上海了。」透露今日將帶Mandy前去上海領證結婚。他表示很多人指訂婚已很長時間，為何還未結婚，他說：「我絕對不忽悠人（指不唬弄）！」並透露周末會帶家人去民宿開心玩樂，不過有大批網民估汪小菲媽咪張蘭可能不知情。

大S申請禁制令阻張蘭 至於大S日前被前奶奶張蘭在直播時爆料指「孫子因為長期曠課不去學校，現在被學校趕出來了」，結果再觸動大S神經，即透過社交網作出澄清，並要求張蘭停止造謠及道歉，揚言會採取法律行動。其次，她已向北京互聯網法院申請禁制令，要求張蘭不得再對她和她家人實施違法行為。此外，她希望北京當地的法院、婦聯、網信辦等單位能夠履行職責，阻止張蘭的一切違法行為。

事件持續發酵，張蘭在直播中被告知事情，表現輕鬆未見有太大反應，輕描淡寫地指自己並不是汪小菲，而是汪小菲的母親，反擊表示：「以為我是軟柿子讓你們拿捏？」霸氣十足。