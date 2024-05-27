Frankie娶影后嗌緊張 余香凝湊仔上癮 做過10次媽媽

出爐金像影后余香凝（Jennifer）昨日率領一眾新劇演員出席拜神儀式。今次Jennifer會與男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）組CP，二人於戲中育有一子。現實中已成為人母的Jennifer笑言一直對母親角色情有獨鍾，自爆出道以來已經演過媽媽不下10次。

Jennifer、黃德斌、MIRROR成員Frankie和邱傲然（Tiger），以及女團COLLAR隊長沈貞巧（Gao）等昨日出席新劇《麻甩媽咪》的拜神儀式。今次是Jennifer和黃德斌第二次合作，不過卻是首次正式有對手戲，德斌謂：「上一次合作我哋唔同場，今次就真係正式合作，估唔到幾年之後佢就做咗影后啦。」

Tiger孖Gao談情 Jennifer則透露於新劇中會與Frankie扮演夫妻，二人育有一名兒子：「今次都算係第一次主演拍劇，而且自從做咗媽媽之後，我一直都好想演媽媽嘅角色。」又自爆已經飾演過母親的角色不下10次，又指第一次需要這麼長時間工作，感覺已經有少少作病。

而Frankie首次與影后合作大感緊張，不過認為這是很好的學習機會，首演爸爸的他坦言很喜歡和小朋友相處，但暫時沒有想過生BB，希望專注工作。至於Gao和Tiger二人同樣是首次合作，二人透露在戲中會有感情線，不過就沒有親熱戲，Tiger又表示與對方好好傾，甚有默契。

Tiger（左起）、Gao和Frankie拍攝新劇。 黃德斌