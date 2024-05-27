娛圈單打：溝親都係網紅 男神特殊癖好

韓劇《梨泰院Class》、《京城怪物》男星朴敘俊又傳出新戀情！之所以話又，係因為他跟當地網紅xooos爆出熱戀，都唔係好耐之前的事。每被問起緋聞，都以私事為由黑面拒談，同過去的隨和個性截然不同，外界因而批評他被女友帶壞。

好心啦，堂堂大男人又點會咁易畀人帶壞，嗱，家陣咪換畫囉。朴敘俊被爆同國際級網紅、美籍華裔索女Lauren Tsai撻着！既被人目擊在派對上頭貼頭非常親密；又被眼利網民發現，先後在IG上載同一場景照片，懷疑同遊洛杉磯甜蜜互拍；咁仲唔止，有網民喺日本目睹男神同一眾男女同行，當中包括疑似Lauren Tsai！種種迹象顯示，二人關係匪淺。

男未婚，女未嫁，拍拖都好正常啫。何況Lauren Tsai確係出眾，曾參演日本戀愛綜藝《雙層公寓》，其後演出不少美劇，兼且畫得一手好畫，可謂內外兼備。最重要係後生呀，現年26歲，細過朴敘俊10歲，亦比30歲的前度xooos年輕，加上樣子較天然，冇咁整容Feel，粉絲大都表示接受。

之不過，溝親都係網紅，係咪反映男神有特殊癖好呢？朴敘俊曾與眾多美女明星合作，例如金智媛、韓韶禧、權娜拉等，偏偏無一擦出愛火，反而獨愛網紅，真係有點另類。

其實男神也試過拍戲沉船，邊條女咁大魔力？之唔係2013年合作《金子輕鬆出來吧》的拍檔白珍熙囉！可惜3年後白珍熙跟另一男星尹賢旻公開認愛，韓媒仲話朴敘俊被好兄弟撬牆腳！會唔會因為咁而留有陰影呢？