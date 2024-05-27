翻Hit威盡音樂頒獎禮 王心凌掃5獎做大贏家

台灣歌手王心凌前年憑《乘風破浪》在內地翻Hit，繼而紅到返台灣，在前晚舉行的音樂頒獎典禮上，連奪5獎包括「最受歡迎女歌手」，成為全晚大贏家，難怪大玩「全糖風暴」騷白滑美腿，令粉絲High爆！

《2024 hito流行音樂獎》頒獎典禮前晚在台灣小巨蛋舉行，被視為下月底即將揭曉得獎名單的金曲獎頒獎典禮前哨戰，吸引金曲候選歌王、歌后等聚首一堂，當中被歌迷們視為金曲遺珠的王心凌、閻奕格等人亦輪番獻上精湛演出，實力令人讚嘆。

心凌前年在內地爆紅，去年推出全新專輯《BITE BACK》，終於威到返台灣風光奪獎，不僅獲得「最受歡迎女歌手」人氣大獎，專輯亦在中文排行榜累計10周冠軍奪下「hito冠軍王」、「hito最具舞台風格藝人」獎項，個人獎項亦獲得「hito作曲人」專業獎項肯定。她為頒獎典禮大玩「全糖風暴」，Sweet爆跳唱晒白皙美腿，引得全場尖叫。

Ella透視裝跳辣舞 同樣吸睛還有擔任頒獎嘉賓的陳嘉樺（Ella），她同時擔任特別演出嘉賓，帶領40位舞者大跳辣舞，苦練長達兩個月。而她演唱《Hot Like Chili》時，在台上呈現換裝騷，一身黑色See Through Look僅遮重要部位，露到大腿根，極為養眼。