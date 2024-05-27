娛樂

郭珮文海邊吹自由風

郭珮文每次分享靚相，宅男必讚。 郭珮文每次分享靚相，宅男必讚。
郭珮文每次分享靚相，宅男必讚。
選港姐入行的「大騎樓」郭珮文憑巨胸身材及率直性格，深得網民喜愛。她不時透過社交平台派福利照，大受粉絲歡迎。她上載了一輯身穿橙色貼身連身裙、化身美人魚的相片，貼身的服裝將她的曲線身形呈現，上圍擠出一股強大的壓迫感，纖腰更惹人羨慕。她站在海邊微風輕吹，頭髮披面，開心留言：「風吹日曬自由自在」。
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