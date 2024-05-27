為粉絲解困

明星總給人遙不可及的感覺，也許正是這份無形的距離感塑造出偶像們光鮮亮麗和高高在上的感覺。其實現在有不少藝人都願意打破偶像和粉絲間的隔膜，向有需要的粉絲伸出援手，宣揚正能量，實力寵粉。

任賢齊

男星任賢齊去年於內地開演唱會期間，有粉絲透露自己22年前被他所救，指當年自己還是1歲女嬰時，因家境困難，家人無法將罹患先天性心臟病的她送院動手術，當時任賢齊看見報道，即捐了3萬元助她動手術，救了她一命。

陳偉霆

藝人陳偉霆近年被內地市場定位為「流量男星」，說話有一定影響力。近日他被內地公益平台封為「能量偶像」，因他經常在社交平台發放正能量，鼓勵粉絲行善，如捐贈小學，為小學生提供書籍，受惠學校達十間以上，而每次有賑災活動，他都帶頭捐贈，粉絲亦受他感染。

楊千嬅

女星楊千嬅曾在南京宣傳電影時，在一個校園分享會化身紅娘撮合單身男女，又親自為學生粉絲解答愛情疑難，當中有一對姊弟戀情侶，男方投訴女友似阿媽，千嬅聞言即笑說：「如果我老公這樣對我說，他死定呀！」之後又以專家的口脗傳授情侶間的相處之道：「最重要是溝通、思想、目標方向一致。」