獨家直擊：開Talk 24場 發放正能量 張敬軒心理輔導3千人 自揭遭父母催婚

歌手張敬軒近年演出及廣告接不停手，日理萬機的他卻體恤及疼錫粉絲，加上有感近幾年香港人普遍不快樂，早前忽萌奇想策劃舉辦生命正向工作坊，充當粉絲的「心理治療師」，以自身經歷鼓勵大家，期間自爆父母透過友人催婚，向他表達想抱孫的心願；整個活動笑聲及淚水交集，場面感人！

據悉，軒仔今次的心靈工作坊昨日完結，以每日6場、每場招待百逾人計算，短短4天內他已為約3,000人完成「心理輔導」。而今次申請參與的粉絲來自五湖四海，有任職犯罪調查員，亦有濕地保育員，還有人特意從美國、加拿大及馬來西亞等地專程來港，與軒仔近距離接觸。早有心理準備的軒仔面對部分粉絲分享的自身經歷時，形容「諗過做唔到落去」，且難過表示：「好似有兩位媽咪級粉絲帶埋仔女嚟，原來佢哋啱啱喪偶，又有粉絲小時候被父母虐打，生活係困難嘅。」

席間軒仔多次鼓勵粉絲保持正向，不要總說「不」及拒絕溝通，亦教大家「逆方位思維」：「你可能會怨你嘅伴侶冇講早晨、冇提早約你慶祝生日，大家鍾意聚焦喺細節上，而唔係彼此關係，不妨將相處嘅格局放大先，如果你愛佢，係會想佢幸福。我都有教我父母，佢哋關係真係好轉。」當有粉絲提到自己是獨生女，照顧父母承受極大壓力，軒仔即感同身受，直指自己透過通訊軟件，得悉父親不想留港生活的心情。

壓力源自獨子身份 軒仔坦言同樣身為獨子，壓力源自父母不同的期望與要求：「我喺中環搵咗個3千幾呎嘅單位畀父母住，但爸爸喺朋友圈留言，話香港人多車多、馬路又斜，佢喺屋企求助要大嗌，話好想返廣州生活。我咁做只係想佢哋有好啲嘅生活，同埋得到更多嘅陪伴。」張母則透過好友向兒子催婚，軒仔憶述：「有晚返屋企畀嚟旅遊嘅阿姨叫住，話父母對我要求唔高，但想抱孫。我用咗4個鐘同呢位阿姨解釋，我依家連養寵物嘅時間都冇，成家立室嘅話就希望畀個完整家庭下一代，所以唔得囉！我叫阿姨最好將我嘅說話，轉達番畀我媽咪。」

他又直言近年已沒有返廣州度新歲：「年初一眼都未睜大，就成屋坐滿人，跟住就畀人問幾時結婚，同埋啲八卦新聞，呢啲唔係我想要嘅，我只係想同父母一家三口平靜咁相處！」尾聲時軒仔感慨表示：「唔知點解好多人會搵我推薦醫生，甚至幫手搵醫院接受紓緩治療。試過有排我放工就要趕去醫院，每次入完病房都想行出門口大嗌，但我唔可以唔理佢！我又試過捉住患病粉絲隻手，由溫暖變冷（指離世），仲要兩次添，真係好深刻，感覺好難受！」