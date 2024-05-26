Jon開金口送祝福 Millie秘嫁星二代 20歲做人妻

憑人氣Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）走紅的英國女童星Millie Bobby Brown向來早熟，她才踏入20歲不久，就被爆已經秘密成為人妻！

於今年2月迎接20歲生日的Millie，與大她兩年的著名美國樂隊Bon Jovi主音Jon Bon Jovi模特兒囝囝Jake Bongiovi於2021年開始拍拖，去年4月他們各自於社交網宣布訂婚，Millie引用美國天后Taylor Swift歌曲《Lover》歌詞寫道：「我已經愛上你3個夏天，親愛的，我想要所有的。」知情者透露，Millie與Jake已經在一星期前秘密拉埋天窗！

將補辦大型婚禮 知情者指婚禮中Jake父親Jon Bon Jovi與Millie父母都在場：「Millie同Jake上禮拜靜雞雞咁喺美國交換婚盟。佢哋計劃遲啲正式搞場大型婚禮，但佢哋依家已經係合法夫妻，簽晒所有文件。成件事係好低調同好浪漫，只有最親嘅家人見證佢哋宣誓。」

Millie上年受訪時曾表示婚禮計劃非常輕鬆：「我完全冇壓力，Jake好投入參與計劃，成個過程好幫得手。我從來冇感到孤獨，我覺得咁樣好正。我成日問佢『咁係咪好主意？咁係咪好主意？』不過最後，呢個係對我哋嚟講好親密嘅日子，大家都好期待好興奮。」至於Jon Bon Jovi則透露自己會在婚禮中，開金口祝福囝囝與新抱！