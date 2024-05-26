暢所欲玄：事業處處受阻的原因

求職運不好、理想工作不易找到，即使有合適工作，但能力受約束，做事處處受阻，無論怎麼努力都是徒勞無功。那麼事業頻頻受阻的原因是甚麼？

家宅窗戶過大：窗戶在家居中又被稱為風水之眼，而住房門窗講究陰陽調和，居室的窗戶過大，容易把室內財氣、旺氣吹散。另一方面，窗戶過大，在夏天會導致過多的陽光和熱量進入室內，在冬天又會使室內暖氣大量流失，人的情緒自然會起伏不定，從而影響事業。

家宅窗戶過小：凡事都過猶不及、物極必反。窗戶太多太大不好，太小太少也會造成閉氣，不利於吐故納新，容易導致家中熱能漸弱、陰氣過盛。經常居住，容易使人變得氣量狹窄，萎靡退縮。

家宅客廳太小：客廳的氣場十分重要，在風水上被稱為「財位」。如果客廳太小，會讓人覺得壓抑，久而久之會影響屋主的身體健康及精神情緒，還會影響到才華上的束縛，能力不能完全發揮、施展出來。

天花板有反光：坊間流傳一個講法：「鏡子朝下，成天打架。鏡子朝上，家業不旺。」在裝修時，要注意天花板不宜安裝鏡子或反光材料，此為風水大忌，尤其是不能裝在梳化位置。

玄學名師黃楚淇