娛樂

郭采潔浮誇造型捱轟

郭采潔另類的妝容（小圖）與平日的模樣判若兩人。 郭采潔另類的妝容（小圖）與平日的模樣判若兩人。
郭采潔另類的妝容（小圖）與平日的模樣判若兩人。
台灣女星郭采潔日前晒出一系列演出花絮照，只見她身穿白色長身背心，以近乎All Back的辮子頭搭配誇張的銀色彩妝，令不少網友大呼難以理解之餘，更嫌棄表示：「妖魔化！」、「郭采潔變好多，我要認不出來了！」不過，亦有粉絲力排眾議：「愈來愈有個人風格了！」
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