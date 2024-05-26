台灣女星郭采潔日前晒出一系列演出花絮照，只見她身穿白色長身背心，以近乎All Back的辮子頭搭配誇張的銀色彩妝，令不少網友大呼難以理解之餘，更嫌棄表示：「妖魔化！」、「郭采潔變好多，我要認不出來了！」不過，亦有粉絲力排眾議：「愈來愈有個人風格了！」