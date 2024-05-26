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鄭嘉穎踎茶記被捕獲
視帝鄭嘉穎日前被網友於茶餐廳野生捕獲，只見他戴着紅色Cap帽及太陽眼鏡，身穿休閒白Tee，正在飲檸檬茶。該名網友留言道：「好像在茶餐廳偶遇鄭嘉穎了，主要是戴着墨鏡，但是站起來的時候看見正臉感覺就是鄭嘉穎，也沒有上去問或要簽名合照之類的，因為他跟朋友在一起，不好意思打擾他！」
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