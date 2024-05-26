影視兩忙 離家逾月 林峯掛住囡囡 心急交人

藝人林峯昨日現身南京，大批影迷聞「峯」而至，多名保安如臨大敵手翹手護駕。身為廿四孝爸爸的林峯，揚言已有一個半月沒有與女兒見面，準備活動後即飛返家「交人」。

近期劇集及電影齊飛的林峯曝光率十足，昨日抽空到南京出席商場活動，吸引大批粉絲圍觀，林峯甫到場時，粉絲更把握機會與他作近距離接觸，多名保安在場維持秩序。

談到與好拍檔佘詩曼於熱播劇《家族榮耀之繼承者》中有感情線，林峯坦言雙方私下非常熟落，同是專業演員，當遇到新角色時自然有一種默契，他說：「在現場看大家演出時，會有一種不需要對戲太多的感覺，因為每場戲有甚麼要微調，都很清楚看在眼內。」近期四圍飛做宣傳的他，表示活動後未能留下來觀光，要火速向女兒「交人」：「已經有一個半月沒有見她了，一定要趕緊飛回去。」

佘詩曼慘被拒吻 而於《家》劇中，一場林峯誤將梁靖琪當成阿佘獻上深情一吻的戲份，雖然鏡頭前心動指數爆燈，但鏡頭背後原來爆笑連場，事緣林峯獻吻期間要一手推開阿佘，大抵來得太突然，令阿佘措手不及，詐嬌說：「好Mean呀！成世人未試過畀人咁樣㗎。」之後還抱頭大叫，表示幸好只是幻想的戲份，可愛指數爆燈。

至於兩子之母的梁靖琪，劇中不乏性感騷長腿裝束，她坦言開劇前有刻意做運動及節食減肥：「因為我知道劇入面啲衫都頗性感，所以都好努力做運動keep身形。開劇前一個月，除咗禮拜六或者禮拜日，差不多日日都有抽時間健身同跟教練鍛煉。」