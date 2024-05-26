唔驚VIVA受力捧 Gin Lee：老闆有錢！

Gin Lee與同學們交流心聲，分享減壓之道。

Gin Lee昨日現身校園分享求學故事，自認是乖學生，從小就懂得收斂脾氣，擁有高EQ。談到英皇相隔23年推出的新女團「VIVA」，身為師姐的Gin Lee直言不擔心被搶走資源：「唔驚！老闆好多錢嘛！」

歌手Gin Lee（李幸倪）昨日現身校園出席活動，跟同學們分享自己在學生時期的苦與樂。她表示剛推出的新歌《告別煤氣燈》是為年輕人而作，希望大家能衝破負面聲音，找到自己的道路，而自己的人生座右銘就是「Work hard play hard」，要懂得減壓和放鬆自己。

Gin Lee還透露求學時期曾獲模範生嘉許，但就不敢自認傑出，笑言只能算是一名乖學生：「我啲同事成日話我太乖，一啲曳嘢都冇。（男友面前都咁乖冇撒嬌？）都好乖㗎，無論乜嘢角色我都係好冷靜。」又指雖然年幼時間中有「牛脾氣」，但很快便意識到發脾氣並沒有意思，漸漸練出了高EQ。

下年再開大型騷 提到公司近期力推新女團VIVA，會否擔心自己資源被分薄？Gin Lee笑謂：「唔驚，老闆好多錢嘛，哈哈！」還表示今年預計推出4、5首作品，稍後會推出《告》的MV，並開始籌備由自己創作的新歌，年底亦預備了新項目，問到是否會開騷？她說：「類似啦，但唔係紅館嗰隻，係其他形式，大型騷可能要下年。」