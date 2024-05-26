邢慧敏不負所託 成功取分

港姐邢慧敏和姜依宁同屬高妹，打籃球本來有着數，不過依宁臨場表現有點緊張，經常避球，似打「閃避球」，至於邢慧敏就愈打愈起勁，更成功得分。邢慧敏說：「隊友畀晒波我，咁近都唔入就好醜怪，入到都好興奮。」依宁則笑言：「我今日摸到一次波，就立即傳畀人……其實平日唔做運動，打波都係第一次。」