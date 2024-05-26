籃球邀請賽 天宇勤操減肥 劉穎鏇臨急抱佛腳 入波慶生

昨日「Panasonic學界籃球邀請賽2024 」於修頓室內場館舉行，被譽為學界的體育盛事，中場的「明星表演賽」亦相當精彩，劉穎鏇、羅天宇、張馳豪齊齊入3分波，劉穎鏇剛度過生日，開心踏入27歲就參加運動比賽，感覺好健康。

昨日無綫派出多位藝人出席表演賽，包括劉穎鏇、羅天宇、張馳豪、邢慧敏、姜依宁、麥詩晴、莫韻諰、黃泳嘉、劉詠彤、許家傑、鄭衍峰、陳晉軒、孫漢霖、周志康、劉頌鵬及鄒兆霆，吸引大批粉絲支持打氣，劉穎鏇（Tiffany）表示已成年無打波，為備戰在上周才開始練波；天宇就讚Tiffany球技了得，爆她創下連追10分反敗為勝的佳績。天宇每周也會練波，為今次比賽再勤加練習，不想太失禮，透露下月便要開劇，一開工就沒時間練波，他說曾被觀眾批評他上鏡「又肥又矮」，希望開劇前可以再瘦一點。

前日是Tiffany的生日，她與屋企人食飯慶祝，人長大覺得愈簡單愈開心，也把握機會好好休息。問收到甚麼特別禮物？她說：「之前同粉絲有個見面會，收到好多粉絲做的手作禮物，生日前一晚我就開Live，讀出佢哋畀我嘅禮物，好窩心收到好多愛。」

許家傑自認老鬼 張馳豪（Aska）昨日打出好成績，入了兩球3分波，很高興打波可以識到新朋友，重拾中學時的熱血。許家傑雖然無入球，但就好欣賞Aska球技，讚他是TVB數一數二好波之人，自認是「老鬼」，見到愈來愈多後生仔打波好開心。提到《愛·回家之開心速遞》繼蘇韻姿後，「細龍生」鄭世豪亦宣布離開，家傑覺得劇集做了這麼多年，有人出入實屬正常。