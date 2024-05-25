沙灘互影 派對親暱 朴敘俊轉嗒「零死角」網紅 美日拍拖洩蜜！

人氣韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊爆出新戀情！他被指已跟網紅女友xooos甩拖，並火速撻着國際級網紅Lauren Tsai，兩人除被指同遊美國外，又被拍得疑似在日本派對上手拖手，舉止親密！

現年36歲的朴敘俊前年被踢爆與人氣網紅xooos熱戀，當時有人公開他們在英國逛名店及與友人聚會的照片，但事務所未有正面回應。近日有網民爆料指兩人已分手，朴敘俊更已另覓新歡，對象是憑日本真人騷《雙層公寓：夏威夷》走紅的國際級網紅、美籍華裔藝人兼畫家Lauren Tsai！

社交網Fans破百萬 前日有人在社交網晒出多張他與Lauren熱戀的證據，包括最近同遊洛杉磯，在沙灘互影靚相，網民更稱朴敘俊因擔心洩露戀情，上載照片後即秒刪。本月中他在日本出席代言品牌舉行的簽名會，活動後參加慶功派對，被拍得與疑似Lauren的女子手拖手，而在網上流傳的派對照片中，確實有貌似Lauren的女子站在朴敘俊身旁。而朴敘俊在日本逗留期間，有日迷在街頭偶遇他，其身邊人的手袋肩帶與Lauren經常使用的一個手袋非常相似。

戀聞曝光後引起網民熱議，而Lauren亦遭起底，現年26歲的她在社交網人氣極高，擁有逾百萬名追蹤者，更因外貌出眾而被封「零死角美女」！朴敘俊的老友崔宇植亦有追蹤Lauren的社交網帳號，有人猜測兩人是通過崔宇植認識。對於今次戀聞，朴敘俊所屬事務所例牌回應：「因為是私生活，我們無法確認。」